Mix di appuntamenti musicali sotto il segno del made in Italy. Confidando nella clemenza meteo, domani al Circolo Magnolia si esibiscono i Fine Before You Came, ovvero gli italianissimi Marco, Filippo, Mauro, Marco e Jacopo. La band milanese, sulla scena dal 1999, dopo i primi due dischi in inglese, ora si ha scelto l'italiano per le sue canzoni: è considerata una delle realtà più interessanti della scena indie (ore 21 - 12 euro).Sempre sul fronte festival all'aperto, stasera al Parco Tittoni di Desio il gruppo comasco le Volpi Senza Tana si esibisce nel concerto-tributo a Lucio Dalla, con tutte le hit del grande artista bolognese (ore 21.30, ingresso gratuito).Musica e parole per Peligro oggi alla Feltrinelli Red di viale Sabotino (ore 19), dove presenta il suo nuovo album Mietta sono io. Il rapper milanese, vero nome Andrea Mietta, ha 26 anni e questo è il suo quarto album. (P.Pas.)