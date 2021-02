Missione Pioli: tirare a lucido Mandzukic

Luca Uccello

Mario Mandzukic deve conquistare ancora il Milan. Deve prenderselo, farlo suo. Ci vuole ancora un po' di tempo. Ma ce la farà. Ne sono convinti tutti a Milanello, non solo Pioli.

SuperMario dovrà lottare per prendersi una maglia da titolare ma è tornato in Italia per questo, per essere protagonista. Dovrà sudare perché Ante Rebic è un altro che non molla niente. Febbraio è un mese complicato. Tante partite, un primato da mantenere e i sedicesimi in Europa League da giocare con la Stella Rossa (Hauge fuori dalla lista europea). Non una gara con le altre per chi viene dalla Croazia... Dopo il Bologna c'è il Crotone, lo Spezia, la gara di andata in Europa, il derby da scudetto con l'Inter, poi ancora la Coppa e a chiudere la Roma. Un mese in cui ci sarà bisogno di tutti, in cui Mario dovrà partire anche dall'inizio.

In quale gara ora come ora non si può dire ma sicuramente contro i serbi di Dejan Stankovic, almeno in una Mandzukic scenderà in campo dal primo minuto. Per adesso ha giocato appena 37' minuti: venti con l'Atalanta, 17 con il Bologna.

Da lui ci si aspetta molto, non tanti gol, ma un grande lavoro di squadra, tanti spazi, assist per i suoi compagni di squadra.

E' arrivato per fare la differenza, dar maggior peso a un reparto che si è dimostrato, almeno in termini di gol, Ibra dipendente.

Marione sta lavorando tanto, facendo gli straordinari, anche nei giorni di riposo lui c'è, non si ferma mai. Un altro esempio, insomma, da seguire per tanti giovani rossoneri.

E di giovane al Milan ne è arrivato un altro. Un nuovo Theo Hernandez. Lo ha voluto Geoffrey Moncada, capo scout del Milan. Il ragazzo si chiama Milos Kerkez, ha 17 anni, è ungherese anche se è nato in Serbia. È un terzino sinistro su cui c'è la possibilità di lavorare, farlo crescere. L'agente del ragazzo, Daniel Kaposi, ha confessato il piano del club rossonero: «Ci hanno detto che può essere considerato per la prima squadra».

Resterà con i grandi, giocherà con la Primavera per non perdere il ritmo partita. Da piccolo tifava Juve, ora cambierà. Una grande possibilità che non vuole sprecare, assolutamente: «Imparare dal migliore di sempre e da Theo, che è un'eccellenza oggi nel ruolo, è il sogno di tutti i terzini». Appunto.

