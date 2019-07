Missile neonazi, la pista milanese

Come è arrivato e che cosa ci faceva un missile aria-aria Matra, in dotazione alle forze armate del Qatar, in un hangar del piccolo aeroporto di Rivanazzano Terme, nel Pavese? Domande a cui gli investigatori dell'antiterrorismo di Torino - che lunedì hanno arrestato tre persone legate ad ambienti di estrema destra e sequestrato un arsenale di armi da guerra - cercano ancora di dare una risposta. Ma la pista sul missile che il 60enne di Gallarate Fabio Del Bergiolo, ex candidato al Senato per Forza Nuova alle lezioni del 2001, voleva vendere per 500mila euro, porta fino a Milano.

È stato infatti individuato il precedente possessore del missile. Si tratta di un milanese, la cui posizione è ora al vaglio degli investigatori. Il missile sarebbe poi finito nelle mani dei tre uomini arrestati lunedì. Sembra che prima di finire nell'hangar di Rivanazzato, il Matra fosse in un capannone di Oriolo, vicino a Voghera. Alessandro Monti, svizzero di 42 anni, e Fabio Bernardi, italiano 51 anni, entrambi messi ai domiciliari, erano i proprietari dei due depositi. Del Bergiolo cercava di vendere il missile e, secondo gli investigatori, si proponeva come intermediario chiedendo tra il 5 e il 10% del prezzo finale di vendita. L'uomo aveva contattato un'azienda che si occupa di transazioni nazionali e internazionali di armamenti italiani e un funzionario di un paese estero.

