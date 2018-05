Miranda ancora a parte Gagliardini pronto per l'ultima

Giovedì 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Doppio allenamento ad Appiano Gentile per i nerazzurri (sotto gli occhi del ds Piero Ausilio) in vista della gara di sabato sera con il Sassuolo. Lavoro a parte per Miranda, vittima in riscaldamento ad Udine di un problema muscolare all'adduttore che si è rivelato una contrattura e non uno stiramento. Nulla di grave, ma Luciano Spalletti vuole essere molto prudente con il difensore brasiliano, che sarà monitorato in questi giorni, ma che potrebbe essere prudenzialmente risparmiato nell'ultima gara casalinga. Per averlo poi a disposizione all'Olimpico contro la Lazio il 20 maggio. Allo spareggio Champions punta anche Roberto Gagliardini. Contro il Sassuolo potrebbe ancora giocare Ranocchia titolare, al pari di D'Ambrosio e Vecino, che avevano saltato l'Udinese per squalifica.Il Sassuolo è stato di recente indigesto per l'Inter: «Abbiamo dimostrato di poter dare fastidio ai nerazzurri», ha dichiarato il portiere neroverde Andrea Consigli. «In molti danno per scontata una goleada dell'Inter, ma si parte con tre risultati a disposizione e queste sono per noi gare sempre stimolanti».