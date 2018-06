Mirabelli adesso punta forte su Sanches e Gelson Martins

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Il Diavolo si affida a Jorge Mendes per fare un mercato «nel rispetto delle regole del fairplay finanziario». Un mercato intelligente con l'aiuto di alcune cessioni (Bacca e Kalinic in primis, poi Abate, Musacchio e Montolivo giocatori dagli ingaggi pesanti) e con l'intervento dell'agente di CR7 che continua a lavorare a stretto contatto con Mirabelli. Il nome nuovo è quello del giovane centrocampista Renato Sanches, rivelazione degli Europei 2016, reduce però da due stagioni sottotono prima con la maglia del Bayern Monaco poi con quella dello Swansea. Il Milan sarebbe pronto ad accogliere il giocatore in prestito. Poi c'è André Silva. Se l'attaccante resterà al Milan (confermato a più riprese a parole dallo stesso ds oltre che da Gattuso) Mendes potrebbe comunque tentare di convincere il Monaco a lasciar partire sempre in prestito Falcao. Il vice Suso, che non può essere Callejon, ha un nome.Secondo A Bola Mirabelli avrebbe convinto Gelson Martins. Sarebbe lui l'esterno destro, svincolatosi dallo Sporting Lisbona per giusta causa dopo l'aggressione subìta, che Gattuso è pronto ad accogliere in rossonero.(L.Ucc.)