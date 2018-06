«Mio marito ucciso perché era nero»

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Salvatore Garzillo«Lo hanno ucciso perché era nero, è un omicidio razziale, sapevo che avremmo dovuto lasciare questo Paese razzista». Olivia è la moglie di Assane Diallo, il senegalese di 54 anni che sabato sera è stato ammazzato in via Curiel, all'angolo con via delle Querce, nel quartiere Lavagna di Corsico. Undici colpi esplosi a distanza ravvicinata, 10 a segno, di cui 6 in faccia.È stata un'esecuzione: chi lo ha ucciso aveva un conto in sospeso con lui ma, secondo i carabinieri, il motivo razziale non c'entra nulla. La pista degli investigatori guidati dal sottotenente Armando Laviola punta in un'altra direzione, allo spaccio di droga ma anche alle dinamiche della notte, quelle che Diallo viveva da buttafuori di alcuni locali della zona. L'uomo aveva solo precedenti di poco conto risalenti alla fine degli anni Novanta, una spendita di monete false e una guida con patente falsa. Nulla che possa collocarlo nel mondo del traffico di droga, eppure i carabinieri non possono escludere questo scenario in un territorio come Corsico. Più probabile che Diallo abbia alzato la voce con la persona sbagliata, magari davanti all'ingresso di una discoteca. Era grosso, non aveva paura del confronto e questo potrebbe essergli stato fatale. Per scaricargli contro 10 colpi, e 6 in faccia quando era ormai a terra, chi ha tirato il grilletto deve aver avuto un motivo personale che va oltre il semplice omicidio per uno sgarro economico.Ieri pomeriggio è stata trovata una pistola 9x21 - lo stesso calibro usato per l'omicidio - in un anfratto delle cantine di un palazzo popolare di Corsico. Case dormitorio a pochi metri dal punto dell'agguato. I carabinieri ritengono che possa essere proprio l'arma che ha ucciso il senegalese ma - e non è un caso - era nascosta in un'area comune che impedisce di attribuire una responsabilità diretta. In ogni caso sembra che il cerchio si stia per chiudere.Intanto, Olivia continua a ripetere che bisogna cercare la persona che nei giorni scorsi ha aggredito il marito dopo una discussione all'esterno di un bar della zona. Un uomo «pieno di tatuaggi» che diceva «io sono il nipote di Mussolini», ha raccontato. «Si sono picchiati, mio marito aveva graffi su gambe e braccia».riproduzione riservata ®