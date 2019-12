Mini concerto stasera del trio Il Volo, in piazza Duca D'Aosta di fronte alla Stazione Centrale. L'iniziativa Tim SenStation ospita la performance dal vivo di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, alle 19 con ingresso libero.

Questo del Volo è regalo di Natale che celebra e chiude un 2019 di successi per i tre ragazzi che da 10 anni riscuotono enormi consensi nel mondo. Dopo il nuovo album raccolta 10 Years, con i brani più rappresentativi del loro repertorio, dal belcanto della nostra tradizione ai classici intramontabili americani, Il Volo ripartirà con i concerti internazionali. Quella di stasera sarà l'ultima occasione dell'anno per vedere live il trio, in attesa del tour che riprenderà nel 2020 partendo dal Nord America: il concerto al Forum di milano sarà il 30 novembre.

Venerdì 20 Dicembre 2019

