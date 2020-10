Minacciato con un coltello e rapinato da due persone che ha visto scappare in monopattino, strette strette per non cadere. La vittima è un ragazzo di 17 anni che domenica pomeriggio è stato aggredito in piazzale Libia da una coppia poco più grande di lui, maschio e femmina appena maggiorenni.

Alle 18,30, in pieno giorno e senza timore di essere visibili, lo hanno fermato con una scusa al lato della piazza. Pochi secondi dopo hanno estratto un coltello e gliel'hanno puntato contro, gli hanno detto che l'avrebbero ammazzato se non gli avesse consegnato cellulare e contanti. Lo studente ha vuotato le tasche chiedendo solo di essere lasciato in pace. I due sono risaliti sul monopattino e sono partiti con il sibilo del mezzo elettrico. Appena si sono allontanati il ragazzo ha chiesto aiuto a un passante e ha usato il suo telefono per chiamare la polizia.

Intanto i giovani rapinatori si sono divisi, per evitare di aiutare gli agenti nell'individuazione. Ad avere la peggio è stata la ragazza, la cui fuga è durata un paio di chilometri: quando è arrivata in piazzale Martini una volante della questura aveva già ricevuto l'alert per la rapina appena commessa con la descrizione dei ricercati. Nel suo appartamento in zona Monforte Vittoria gli agenti hanno trovato altri 3 cellulari rubati, motivo per cui è stata arrestata per rapina aggravata in concorso e ricettazione. Ancora nessuna traccia, invece, del complice. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Ottobre 2020, 05:01

