Minacce a Fontana, assegnata la scorta

Finisce sotto scorta il governatore Attilio Fontana dopo le intimidazioni da parte degli antagonisti dei Carc, che hanno rivendicato due murales nei quali l'hanno definito assassino, e dopo le minacce in serie, anche di morte, apparse sui social. La scorta gli è stata data dalla prefettura di Varese. «Il mio lavoro prosegue», ha dichiarato Fontana, che ha denunciato «il clima di odio nei suoi confronti «con tanto veleno sparso per scopi politici». Intanto la Procura di Milano ha identificato gli autori dei murales. Alcuni di loro sono già stati identificati dagli investigatori e a breve ci saranno i primi indagati. Fontana ha spiegato che «presto probabilmente» parlerà «con i magistrati» di Milano. Allo stesso tempo, il presidente della Lombardia è stato convocato per i prossimi giorni come persona informata sui fatti nell'inchiesta della Procura di Bergamo che indaga sulla mancata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Alzano, sui morti nelle Rsa e che sta effettuando approfondimenti pure sulla mancata istituzione di una zona rossa nella Bergamasca. Nell'inchiesta è stato chiamato dalla procura di Bergamo, sempre come testimone e per i prossimi giorni, anche l'assessore al Welfare Giulio Gallera.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 05:01

