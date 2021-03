Minacce a Brumotti, chiusa l'indagine

La Procura di Milano ha chiuso l'indagine, in vista della richiesta di rinvio a giudizio, a carico di Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus e Jordan Tinti, alias Jordan Jeffrey Baby. I due giovani trapper monzesi, di 22 e 23 anni, sono accusati di atti persecutori aggravati dall'uso di strumenti informatici e telematici, nei confronti dell'inviato della trasmissione tv Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, che nell'aprile 2019 aveva denunciato pesanti minacce e insulti ricevuti via social. Come si legge nell'avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Giovanni Tarzia, i due «sodali di un gruppo chiamato Gang 20900 o Sacra Corona Ferrea con reiterati messaggi pubblicati sui social, insultavano Brumotti e lo minacciavano con il gesto del taglio della gola, dichiarando ripetutamente di aspettarlo per fargli la festa, affermando di avere intenzione di aggredire la sua fidanzata». Inoltre, in occasione di un «servizio giornalistico antidroga per le vie di Monza, lo circondavano con minacce». Jordan Tinti è anche accusato di istigazione a delinquere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

