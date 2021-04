Milva, l'addio di artisti e gente comune

Paola Pastorini

Erano già in fila prima delle 930, quando la camera ardente allestita al Piccolo Teatro Strehler è stata aperta. Tanti meno giovani e giovani, qualcuno con un fiore. In migliaia a salutare Milva, Maria Ilva Biolcati, morta la scorsa settimana a 81 anni. È arrivato il sindaco Giuseppe Sala che ha confermato un posto per lei nel Famedio. Sono arrivati colleghi e amici famosi. Rita Pavone con un mazzo di fiori («grande professionista e molto divertente»); il musicista Franco Mussida («ha nobilitato il genere pop»); Livia Pomodoro del Teatro No'hma («dovremo fare qualcosa per ricordarla»). La figlia Martina ha rammentato il rapporto di «simbiosi assoluta» con Strehler. Alle 13.30 è calato l'ultimo sipario del Piccolo su Milva.

