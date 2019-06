Mille nuovi assunti a Palazzo Marino

Prevede mille nuove assunzioni il piano occupazionale approvato dalla giunta comunale. Palazzo Marino investe su formazione, sicurezza e competenze tecniche per far crescere la qualità dei servizi offerti dall'amministrazione milanese.

Dei più di mille profili ricercati dal Comune, circa trecento riguarderanno impiegati amministrativi per snellire in tutti gli uffici il rapporto con i cittadini; 98 gli operai, che dovranno garantire la tempestività e la qualità degli interventi manutentivi su scuole, edifici e spazi pubblici; inoltre si cercano 71 geometri e 69 tra architetti e ingegneri per far fronte al grande cambiamento urbanistico che sta vivendo la città. Sono 66 le nuove educatrici che andranno a implementare l'organico al fine di garantire la copertura dei posti per scuole, nidi e scuole dell'infanzia, che da sempre si distinguono per la qualità del servizio offerto ai milanesi. Anche la sicurezza e il presidio del territorio verranno potenziati: nella polizia municipale entreranno 15 ufficiali e 108 nuovi agenti, a cui si aggiungeranno circa cento assunzioni ulteriori anche grazie al ricorso alle risorse straordinarie disponibili sul decreto sicurezza.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

