Milionaria e falsa svizzera per non pagare le tasse

È stata una latitante fiscale per almeno 5 anni: ha simulato di essere residente in Svizzera e nel Regno Unito, ma in realtà era solo uno stratagemma per non pagare le tasse su un patrimonio che si aggira sui 100 milioni di euro. Ora Anna Maria Ghezzi, 92 anni,vedova di Aldo Gavazzi, titolare tra gli anni 80 e 90 dei negozi di lusso Gavazzi (che distribuiva in esclusiva in Italia le cravatte Yves Saint Laurent), ha patteggiato otto mesi per evasione fiscale e pagato il debito tributario, facendo rientrare dalla Svizzera 15 milioni di euro, cifra record per una persona fisica, che aveva nascosto al Fisco con un sistema di trust. La sentenza è stata emessa dal gip Guido Salvini a seguito dell'inchiesta del pm Paolo Storari.

Secondo le indagini, la 92enne, difesa dai legali Rosario e Gabriele Minniti, nel 94 ottenne l'iscrizione all'anagrafe dei residenti all'estero, simulando poi di essere residente prima in Svizzera e in seguito nel Regno Unito, mentre in realtà, almeno dal 2011, risiedeva a Milano, come dimostrano le bollette, le spese mediche e perfino la tessera di una palestra che l'anziana frequentava abitualmente. Alla Ghezzi sono state però riconosciute sia le attenuanti generiche che quella per aver estinto i debiti tributari, con un versamento da 14,5 milioni all'Agenzia delle Entrate.

