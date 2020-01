MILANO - Zlatan Ibrahimovic sta cambiando il Milan. In campo e non. E fuori ci sono Piatek e Suso. Se il polacco è corteggiato in Premier League, Suso no. Non ha ancora richieste ufficiali ma lo spagnolo ha chiesto di essere ceduto. Lo ha fatto di persona, andando a Casa Milan. In estate piaceva tanto alla Roma, ora per il club giallorosso, che è ancora interessata, è però la seconda scelta. La prima si chiama Matteo Politano. Lo stesso giocatore che Maldini e Boban stanno inseguendo per consegnarlo nelle mani di Stefano Pioli.

Un acquisto ancora da discutere con l'Inter che potrebbe non essere più la priorità soprattutto se Rafael Leao e Castillejo sono quelli visti a Cagliari. E poi c'è Rebic che non tornerà in Bundesliga. Pioli ha il compito di recuperarlo con l'aiuto di Zlatan. Per lo spagnolo c'è anche la pista Fiorentina e come ultima soluzione la Sampdoria. Un'operazione rilancio che Maldini e Boban potrebbero valutare soprattutto se da Roma e da altre parti non dovesse arrivare nessuna offerta concreta (anche il Siviglia si è tirato indietro). Suso ora non vale i 38 milioni di euro della clausola rescissoria, si trova fuori dal progetto di Pioli e come è già successo ai tempi di Mihajlovic.(L.Ucc.)

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

