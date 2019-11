MILANO - Volete sapere l'ultima performance di Mario Balotelli? Patente ritorata (pre tre mesi) in Svizzare, Canton Ticino. L'ex di Milan e Inter (nonché del Manchester City), attualmente al Brescia, dove è cresciuto, è stato stato fermato in Svizzera italiana per motivi ancora ignoti, gli è stato imposto il divieto di condurre veicoli a motore per tre mesi. La sanzione sarà valida dal 31 dicembre di quest'anno fino al 30 marzo 2020. Tutto questo dopo che Balo non se la passa per niente bene nemmeno calcisticamente parlando: ultimo in classifica con il Brescia e sotituito sabato scorsa da Martella in avvio di ripresa nella sfida persa in casa 0-4 con il Torino. E pure nemmeno convocato dal suo mentore Roberto Mancini in Nazionale («Mario di nuovo in azzurro? Quando lo meriterà»).

Come riporta Tio.ch, sul Foglio ufficiale la Sezione della circolazione ha imposto la sanzione a Balotelli come notifica di sentenza nella forma degli assenti. Questo perché il Canton Ticino non è a conoscenza del domicilio attuale di Balotelli, ma solo dell'ultima residenza conosciuta, Villefranche-sur-Mer, in Costa Azzurra (dove viveva ai tempi del Nizza).

Oltre alla motivazione della sanzione, non è chiaro se Mario Balotelli sarà costretto a rinunciare alla patente anche in Italia. A suo carico la Sezione della circolazione, che è dovuta ricorrere al Foglio ufficiale, ha anche posto un importo di 100 franchi per il tramite dell'Ufficio esazione e condoni.(M.Zor.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

