MILANO - Valanga di gol nel recupero della serie A femminile tra Milan e Pink Bari, gara non disputata a dicembre per il maltempo che aveva impedito alle pugliesi di raggiungere la Lombardia. Al centro Vismara le ragazze allenate da Maurizio Ganz si sono imposte per 6-3, dilagando nella ripresa dopo l'1-1 dell'intervallo. Mattatrice assoluta l'attaccante azzurra Valentina Giacinti, autrice di una tripletta. Ancora a bersaglio il nuovo acquisto del Diavolo in rosa, l'islandese Berglind Bjorg Thorvaldsdottir.

Il tabellino rossonero è stato arricchito anche dalle realizzazioni della finlandese Nora Heroum e della sudafricana Refiloe Jane.

Con questo successo il Milan ha acciuffato la Fiorentina al secondo posto (che porterà all'accesso alla prossima Champions League) a quota 29, anche se la capolista Juventus vola con 8 lunghezze di vantaggio su rossonere e viola. La matricola Inter è invece sesta a 18 punti, in una tranquilla posizione di centro graduatoria. Dalla quale partire per riprovare a fare lo sgambetto al Milan nel derby di ritorno, che si disputerà domenica alle 12,30 al Brianteo di Monza. All'andata, a Sesto San Giovanni, finì 1-3 per le ospiti rossonere.

(M.Sar.)

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

