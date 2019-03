Milano va meno veloce via a 5 nuove Zone 30

Simona Romanò

Le auto rallentano. È imminente l'apertura dei cantieri per realizzare cinque nuove Zone 30, la cui inaugurazione è prevista per l'anno prossimo: a Corvetto, QT8, Bovisa, Giambellino e via Padova. I tecnici del settore mobilità del Comune stanno redigendo i progetti definitivi e nei prossimi due-tre mesi sono in programma dibattiti con i municipi coinvolti e i cittadini. Seguirà, poi, la gara per l'affidamento dei lavori, che termineranno nel 2020.

S'allarga la città che va a passo d'uomo, dove il limite massimo per auto e moto è appunto quello di 30 chilometri all'ora così da salvaguardare ciclisti e pedoni. È la strategia privilegiata di Palazzo Marino per ridisegnare la Milano del 2030 e la giunta Sala, attraverso il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), approvato lo scorso dicembre, punta a una mobilità sempre più dolce. Come? L'amministrazione investe nelle Zone 30, sia in centro che nelle periferie, con l'obiettivo di arrivare a 1,3 milioni di metri quadrati di aree a traffico moderato. Una crescita esponenziale: nel 2011 le zone 30 coprivano appena 354mila metri quadrati.

L'orientamento è chiaro: «La diffusione delle Zone 30 - dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli è un bene, perché valorizza la rete dei quartieri, il commercio di prossimità, le scuole e le piazze, oltre a tutelare la mobilità pedonale e ciclistica». Una rivoluzione nel modo di spostarsi e d'intendere la viabilità che coinvolge tutti: «Per questo prosegue Granelli alcuni progetti sono pensati attraverso percorsi partecipati con comitati, associazioni e social street di cittadini che ne intuiscono i vantaggi». Non è solamente una questione legata alla sicurezza stradale, perché l'andatura soft, secondo l'Amat, è un modo per combattere lo smog.

Andando indietro nel tempo, le ultime Zone 30 inaugurate sono in via Lazzaretto, vicino a Porta Venezia, e a Tortona-Solari. Dopo le cinque che nasceranno nel 2020, si procederà con quelle messe nere su bianco nel Pums: 12 all'interno della cerchia della 90/91 (da via Bellezza a piazza Napoli); 33 (da Chiesa Rossa al Gallaratese) all'esterno della cerchia filoviaria. Infine, 7 quartieri (da Bruzzano a Muggiano) proposti dai cittadini come località per possibili Zone 30, vicino a parchi o scuole.

