MILANO - Una Lazio devastante che non si ferma più. Ha spazzato via la Spal: 5-1 (4-0 al 36'...). Altra doppietta per Ciro Immobile, una anche per Caicedo e poi Adekanye. Inutile la rete di Missiroli. E mercoledì sera la squadra di Simone Inzaghi, col recupero col Verona, ha la possibilità di diventare seconda dietro la capolista Juve. Occasione sprecata dall'Atalanta di Gasperini che non va oltre al 2-2 in casa con un Genoa coinvolto in piena zona retrocessione. Un punto che permette ai nerazzurri di tornare al quarto posto ma al fianco della Roma di Fonseca reduce dal brutto ko (4-2) di sabato sera a Reggio Emilia col Sassuolo.

Nuova sconfitta per il Torino che dopo essere stato preso a schiaffi sette giorni proprio dall'undici di Gasp, perde malamente anche a Lecce con un netto 4-0. Mazzarri seriamente a rischio. Tre punti d'oro per la Liverani-band. Stasera (20,45, diretta tv su Sky) il monday night si chiude con Sampdoria-Napoli.(L.Ucc.)

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

