MILANO - Una Briexit al contrario. C'è chi in Inghilterra (forse) farà fagotto, mentre altri stanno per sbarcare. È il caso di Max Allegri, che associato al Manchester United, complice il peggior inizio di stagione di sempre dei Red Devils in Premier League.

«Non parlo inglese ancora abbastanza bene, ma sto imparando», ha detto l'ex tecnico di Juve e Milan nel corso del simposio della Football Coaches Association. Ma per quanto abbia provato a schivare la spinosa domanda con una battuta (da buon livornese), Allegri sa bene che il destino di Ole Gunnar Solskjaer è davvero appeso a un filo sempre più tenue, quindi meglio che si affretti a imparare l'idioma di Sua Maestà. Intervistato poi dal sito polacco Przeglad Sportowy, il 52enne Max si è definito «uno che ascolta più di quanto parli», strategia che - a suo dire - si è rivelata vincente nelle sue cinque stagioni in bianconero.(M.Zor.)

