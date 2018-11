Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Un tiro nello specchio, un gol. E un doppio cento per cento, in termini realizzativi, per l'Inter di Spalletti nelle ultime due partite ufficiali contro Barcellona e Atalanta. Ma, se contro i blaugrana di Valverde, è bastato per portare a casa un pareggio, immeritato nei numeri (1 tiro nello specchio, con gol di Icardi, 8 totali contro gli 8 in porta e i 27 complessivi dei catalani) quanto prezioso in ottica qualificazione. Domenica il rigore di Maurito non è servito ad evitare il tracollo contro Gomez e compagni, superiori in tutto, statistiche comprese (10 tiri in porta, 16 totali contro i 6 complessivi dei nerazzurri milanesi, 1 nello specchio).E un problema su cui Luciano Spalletti dovrà lavorare durante la sosta, nazionali permettendo. Domani, alla ripresa della preparazione ad Appiano dopo i due giorni di riposo post Atalanta, il nocchiero toscano non potrà infatti contare su 12 elementi della rosa (Icardi, Lautaro, Perisic, Brozovic, Vrsaljko, De Vrij, Gagliardini, Politano, Skriniar, Vecino, Miranda e Joao Mario), tutti precettati per le gare delle rispettive nazionali tra giovedì 15 e martedì 2. Dispensato, invece, dall'impegno contro l'Etiopia il ghanese Kwadwo Asamoah, «uscito con un ginocchio gonfio», la nota emessa dalla Federcalcio del Ghana, contro l'Atalanta e in odore di accertamenti nelle prossime ore.(A.Agn.)riproduzione riservata ®