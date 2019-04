MILANO - Un posto in attacco per due. Il dubbio in vista di Inter-Roma di domani sera non è da poco. Lautaro Martinez o Mauro Icardi? Il Toro non gioca da un mese, dal derby vinto il 17 marzo grazie anche a un suo assist per Vecino e a una rete su rigore. Per la prima volta si presenta ad armi pari con il connazionale e amico, da quando l'ex capitano nerazzurro è tornato a disposizione di Luciano Spalletti. Icardi non fa gol su azione in campionato da un girone esatto, dalla sfida con i giallorossi all'Olimpico dello scorso 2 dicembre. Avrebbe poi segnato anche l'11 a San Siro nell'amaro pari con il Psv in Champions League.

Domani saranno passati 138 giorni, con appena 4 centri su rigore in mezzo a tante altre vicende extra campo. Solo nell'annata 2013-14, la prima all'Inter, Maurito era rimasto 139 giorni senza far gol (in quel caso in assoluto), ma con sole 4 gare disputate a causa di problemi di pubalgia. E domani non sembra esserci il posto da titolare assicurato. Mentre a Manchester assicurano: si profile un derby City-United per assicurarsi le prestazioni di Mauro. Staremo a vedere.(M.Sar.)

