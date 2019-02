Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Un anno di carcere (pena sospesa con la condizionale) e due milioni di euro di multa: questa la condanna patteggiata da José Mourinho per frode fiscale in Spagna. I fatti risalgono agli anni 2011 e 2012 quando l'allenatore portoghese era sulla panchina del Real Madrid ed era stato accusato di aver nascosto all'erario iberico, attraverso una serie di società, entrate per circa 3 milioni di euro sui suoi diritti di immagine. Mourinho, attualmente senza squadra dopo l'esonero avvenuto al Manchester United, è comparso ieri al tribunale di Madrid per ufficializzare l'accordo già raggiunto con il pubblico ministero e per chiudere la vicenda.Esattamente come aveva fatto lo scorso 22 gennaio CR7, che aveva patteggiato 23 mesi di reclusione (anche in questo caso con la condizionale) e quasi 19 milioni da pagare al fisco spagnolo.(M.Sar.)