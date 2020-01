MILANO - Ultimi giorni della presidenza Pallotta per la Roma, che entro metà febbraio passerà a Dan Friedkin, per circa 700 milioni, debiti inclusi. Il tutto salvo colpi di scena, ma la trattativa tra i due gruppi appare ormai decisamente ben avviata. Intanto il club giallorosso ha ufficializzato l'arrivo dall'Atalanta del difensore brasiliano Roger Ibanez: prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a 8 milioni, più 2 di bonus e il 10% di un'eventuale futura rivendita entro il 30 giugno 2024. E a breve (forse già oggi) la Roma attende nella Capitale il sostituto designato dell'infortunato Zaniolo, il talento classe 1998 del Barcellona Carles Perez: operazione in prestito con obbligo di riscatto a circa 15 milioni comprensivi di bonus. Per Fonseca è anche in arrivo il centrocampista Villar dell'Elche.

Il Napoli, dopo aver accolto Politano, punta forte su Petagna. Si parla di un'offerta di 21 milioni alla Spal, che però non vuole cederlo a campionato in corso. L'operazione potrebbe svilupparsi per giugno. L'alternativa è Pinamonti, attualmente al Genoa in prestito dall'Inter. A proposito del Grifone, il cavallo di ritorno Andrea Masiello è il quinto rinforzo della campagna invernale del club rossoblù, che verrà invece lasciato da Ionut Radu. Per l'estremo difensore rumeno, di proprietà ancora dell'Inter, si stanno spalancando le porte del Parma (che ha rinnovato con Scozzarella sino al 2021), costretto a correre ai ripari dopo un infortunio muscolare riportato da Sepe nel match contro l'Udinese.(M.Sar.)

Martedì 28 Gennaio 2020, 05:01

