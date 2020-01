MILANO - Tutto come previsto. E non come temuto dalla società di Suning. Per la le vibranti proteste nei confronti dell'arbitro Manganiello, costategli il rosso domenica nel convulso finale di Inter-Cagliari, Lautaro Martinez è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo, che ha anche inflitto all'argentino un'ammenda di 20mila euro. Ora è così anche ufficiale l'assenza del Toro non solo domenica sera a Udine in campionato, ma anche nel derby del 9 febbraio come il Milan. Era pressoché impossibile sperare in una sola partita di stop per Martinez, che si è invece risparmiato una terza giornata che gli avrebbe fatto saltare pure il successivo big-match dell'Olimpico contro la Lazio. Due turni di squalifica anche per il terzo portiere nerazzurro Tommaso Berni. Nessuna sanzione per gli altri componenti della panchina e per mister Antonio Conte. L'Inter se l'è cavata con ulteriori 20mila euro di multa per «avere i suoi tesserati creato un clima di tensione nei confronti degli ufficiali di gara».

Appiedato in campionato, Lautaro sarà titolare stasera a San Siro in Coppa Italia nel quarto secco con la Fiorentina, che promuoverà alla doppia semifinale contro il Napoli. Giocherà all'inizio in coppia con Alexis Sanchez. Sta meglio Skriniar, che domenica aveva l'influenza ed era uscito dopo 17'. Non recupereranno Brozovic e Gagliardini. L'Inter troverà una motivatissima squadra viola: «Voglio vedere in campo sempre tanti animali. Dobbiamo andare a 200 all'ora, con personalità e senza timore. Sarebbe un rischio giocare pensando al pareggio», ha dichiarato il tecnico Beppe Iachini. Si va verso le 50mila presenze al Meazza.(M.Sar.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

