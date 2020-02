MILANO - Tutti insieme appassionatamente verso lo scudetto. È quello che sta succedendo in Italia, con Juventus, Inter (a quota 54) e Lazio (53) racchiuse in un punto dopo 23 gornate e impegnate in una volata a tre che potrebbe durare sino in fondo. Se volete emozioni e incertezza guardate la nostra serie A. Ma anche la Bundesliga tedesca, l'altro torneo tra i principali d'Europa dove regna un'equilibrio se vogliamo ancora maggiore.

Alla 21ª giornata la classifica recita infatti: Bayern 43, Lipsia 42, Borussia Dortmund e Borussia Moenchengladbach 39, ma quest'ultima ha una partita in meno è può così raggiungere la seconda piazza. La palma dell'incertezza spetta però alla SuperLig turca, comandata dopo 21 turni dal Sivasspor e che vede ben sei squadre racchiuse in appena quattro lunghezze.

Nella prima metà di febbraio sono già chiusi virtualmente i conti in Francia, con il Paris Saint-Germain a +12 sul Marsiglia. E soprattutto in Inghilterra, dove il Liverpool ha 22 punti di vantaggio sul City. In Spagna siamo alle solite: Real Madrid 52, Barcellona 49, poi il vuoto. E magari c'è nostalgia dello sprint a tre vinto dai blaugrana nel 2016. Alla terzultima giornata Barça, Real e Atletico erano contenute in un punticino. Come adesso Conte, Sarri e Inzaghi.(M.Sar.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Febbraio 2020, 05:01

