MILANO - Trasferta decisamente complicata per l'Olimpia che oggi (palla a due ore 19.00, diretta Eurosport Player) sarà di scena sul campo dello Zalgiris Kaunas. Nonostante gli appelli del ministro della sanità lituano (gara a porte chiuse o rinvio), il match si svolgerà regolarmente, con la presenza anche di eventuali tifosi provenienti da Milano. La decisione di giocare è stata confermata da Motiejunas, GM dello Zalgiris. Il rischio di uno 0-20 a tavolino ha convinto il club lituano a non puntare i piedi contro le direttive dell'Eurolega. I biancorossi hanno perso sei delle ultime sette gare disputate in Eurolega e, al momento, sono fuori dalle Final Eight. Obbligatoria una vittoria per tornare in corsa per un posto nei play-off: Andiamo a giocare una partita molto difficile contro una squadra che, come ha sempre fatto negli ultimi anni, è migliorata notevolmente nella seconda parte della stagione. Difesa, fisicità, intensità e controllo dei rimbalzi saranno le chiavi della nostra partita, le parole di coach Messina. Non saranno della partita Burns e Gudaitis (entrambi sono rimasti a Milano). Da evidenziare i rientri di Nedovic e Moraschini.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 05:01

