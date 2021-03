Milano, tie break ok con Ankara 3-2

Massimo Sarti

L'andata della finale di Cev Challenge Cup dura due ore e mezza. Alla fine l'Allianz Powervolley la spunta per 3-2 (22-25, 25-19, 18-25, 25-18, 15-9) sullo Ziraat Bankasi Ankara (primo nel campionato turco) allenato dall'ex tecnico di Civitanova Giampaolo Medei. Milano è capace di ribaltare una situazione di 1-2 in proprio sfavore e di guadagnarsi un vantaggio, seppur minimo, in vista del retour match di mercoledì prossimo (ore 16 italiane, le 18 in Turchia). Servirà un'altra vittoria a Matteo Piano e compagni: in caso di 3-2 a favore dello Ziraat Bankasi, la coppa sarà assegnata dopo la disputa di un golden set supplementare. Dovesse l'Allianz Powervolley sollevare il trofeo, la città di Milano tornerebbe a trionfare in una coppa europea dei principali sport di squadra dopo il successo in Champions League dell'Inter di José Mourinho nel 2010.

«Abbiamo affrontato una squadra esperta con un ottimo palleggiatore. Sono molto soddisfatto. Abbiamo rimediato a due set non brillantissimi con una reazione corale di squadra, la cosa che a me interessa di più. In Turchia sarà un'altra battaglia», è il commento a caldo del tecnico Roberto Piazza. Così come un'altra battaglia sarà la bella dei quarti playoff domenica a Perugia (serie sull'1-1): «Andremo là con il coltello tra i denti, sarà una gara 3 bellissima perché abbiamo dimostrato di poter stare al loro livello. Il ritorno di coppa? Non siamo neanche a metà del nostro cammino», aggiunge il regista Powervolley Riccardo Sbertoli.

