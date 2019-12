Milano sorvegliata speciale

Simona Romanò

Metal detector e investigatori antiterrorismo. Zona rossa intorno alla Scala, con transenne e 900 agenti in forze. Esperti in guerra urbana e tiratori scelti. È quanto previsto nel dispositivo sicurezza deciso in Prefettura, già adottato gli anni scorsi, per fronteggiare dicembre, mese caldo tra festività religiose e laiche, commemorazioni ed eventi mondani.

Si parte il 7 dicembre, Sant'Ambrogio, con la Prima della Scala, la Fiera degli Oh Bej Oh Bej e gli Ambrogini. La Prima farà alzare il livello di guardia al massimo anche per gli ospiti d'onore, fra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente del Senato Elisabetta Casellati e almeno un paio di ministri. Il Piermarini sarà un fortino isolato, con le strade limitrofe chiuse e le transenne a delineare una zona rossa, inaccessibile molte ore prima dello spettacolo serale. La polizia effettuerà un filtraggio con i metal detector ai quattro lati (Case Rotte, Manzoni, Filodrammatici, Santa Margherita), proseguendo anche all'ingresso della Galleria. Nulla lasciato al caso, con bonifiche per rilevare materiali esplosivi dal pomeriggio e ispezioni negli edifici adiacenti. E ci si affida all'intelligence per informazioni su soggetti sospetti. Sorvegliati speciali anche la cerimonia degli Ambrogini (il 7 al Dal Verme) e gli Oh Bej Oh Bej (dal 5 all'8 in piazza Castello) dove saranno in azione soprattutto uomini in borghese e vigili (circa 200), impegnati nei controlli anti-abusivismo, a partire da dopodomani.

A seguire, il 12 dicembre cade l'anniversario della strage di piazza Fontana: 50 anni fa una bomba alla Banca dell'Agricoltura uccise 17 persone. Il presidente Sergio Mattarella parteciperà a una seduta straordinaria del Consiglio comunale, che si terrà prima del corteo che tradizionalmente parte da piazza della Scala per concludersi in piazza Fontana, con gli interventi delle autorità. Ma ci saranno anche ben due manifestazioni degli anarchici. In mezzo ovviamente i mercatini di Natale tra Duomo e le periferie e le strade caotiche dello shopping protette dai jersey. Si termina con la festa di Capodanno in piazza Duomo tra danze e cantanti top: in questo caso il piano è ancora da perfezionare ma di certo ci sarà l'ingresso a numero chiuso e con conta-persone.

riproduzione riservata ®

Lunedì 2 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA