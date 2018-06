Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - «Sono certo che la nostra sarà una frequentazione ricca di qualità umane e professionali». Così su twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto fare gli auguri a Carlo Ancelotti, che ieri ha compiuto 59 anni. Parole del numero uno partenopeo sono apparse anche sul britannico Sun, a proposito della trattativa per il trasferimento di Jorginho al City: «Non abbiamo ancora un accordo definitivo. Dobbiamo negoziare, può accadere di tutto, ma è possibile che si chiuda nei prossimi giorni».Il Napoli non sembra comunque voler scendere sotto i 55 milioni di euro per cedere il centrocampista italo-brasiliano. A proposito del City, secondo i media inglesi sarebbe dietro l'angolo l'accordo con il Leicester per l'acquisto di Riyad Mahrez, per la cifra record di 85 milioni di euro. Tornando al Napoli, previste per oggi le visite mediche e la firma di Simone Verdi, mentre il torinista Salvatore Sirigu sarebbe una nuova opzione per la porta.Capitolo Roma: un tweet del club giallorosso con le immagini degli acquisti Coric, Marcano e Cristante, ha anche la sagoma di un mister X. Che ha le fattezze di Justin Kluivert. Indizio di una conclusione prossima della vicenda. Infine la Fiorentina sta lavorando non solo per il portiere dell'Udinese Meret, ma anche per il croato della Juve Pjaca.(M.Sar.)