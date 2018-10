Milano sogna sotto le stelle del jazz

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Milano sotto le stelle del jazz. Dal centro alle periferie la città si riempie di note be bop, free, hot con la terza edizione di JazzMi, che si apre domani. Una 13 giorni che vedrà impegnati 500 artisti in 210 eventi. La rassegna porta il jazz Quarto Oggiaro, Niguarda, Dergano, Corvetto, via Padova, e nelle biblioteche, le bocciofile, le scuole, i beni sequestrati alle mafie, le chiese. La base di partenza di JazzMi è Triennale, dove inaugurano la rassegna gli Art Ensemble of Chicago. Al Blue Note, cuore pulsante del festival, si esibiranno Nnenna Freelon, Victor Wooten Trio, Aziza Quartet, per citarne solo alcuni. Mentre agli Arcimboldi ci sarà spazio per grande jazz italiano con Paolo Conte (foto) e Stefano Bollani. Saranno oltre 70 gli eventi gratuiti nei locali, nei teatri e nei musei, come da Brera a Villa Necchi Campiglio fino l Museo del 900.