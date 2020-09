Milano slow allarga i confini

Simona Romanò

Milano ad andamento lento allarga i suoi orizzonti. Entro sei mesi la città avrà altri 11 quartieri trasformati in Zone 30: rioni densamente abitati, dove vi è il commercio di prossimità e dove ci sono i servizi.

«La mobilità nella città post-Covid cambia e dobbiamo ridurre il rischio di incidenti per tutelare bici e pedoni», dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. Spiega che «l'esigenza è trovare un equilibrio fra la necessità di spostamento dei cittadini, che stanno riprendendo le proprie attività, e la tutela della salute con il rispetto delle misure anti-contagio». Tradotto: l'alternativa ai mezzi pubblici che da oggi, con la ripresa delle scuole, viaggiano all'80%, non può essere per tutti la macchina, sarebbe una giungla di vetture. Quindi, l'appello, «è prediligere, chi può, la bicicletta, oppure andare a piedi». Il Comune punta a istituire su circa il 60% delle strade il limite massimo di 30 chilometri orari, anziché 50.

NUOVE ZONE 30 Cinque nascono da elementi di moderazione della velocità, come nuovi alberi o marciapiedi più larghi; le altre grazie alla semplice segnaletica. In tutto 13,14 chilometri che vanno ad aggiungersi agli oltre 9 già esistenti. La prima zona lenta, pronta a fine mese, sarà quella di Palmanova - Padova (fino a Crescenzago): due chilometri quadrati con dissuasori di velocità e 300 piante. Poi, toccherà al quadrilatero in Porta Venezia, fra viale Tunisia, viale Vittorio Veneto, corso Buenos Aires, piazza della Repubblica; 1,13 chilometri di strade 30 anche all'Isola; 1,18 fra Quarto Oggiaro e Vialba; 1,39 al Corvetto. E ancora: tra Sammartini, Loreto, via Padova; al Vigentino e San Gottardo; a QT8, Rogoredo e Santa Giulia, Forlanini -Salomone, Ungheria Mecenate.

CANTIERI FUTURI Alcuni progetti sono pensati con la collaborazione di comitati cittadini che, intuendo i vantaggi, chiedono «di andare piano». Sono sei i progetti nel cassetto: a Bovisa e Dergano, Baggio, Bruzzano-Affori, la zona Nord di viale Certosa, al Niguarda, al quartiere Grigioni di viale Lucania.

