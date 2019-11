MILANO - Sinora la toppa è stata peggio del buco, almeno sul piano dei risultati. Perché Stefano Pioli, chiamato dal Milan a sostituire Marco Giampaolo, ha ottenuto un rendimento numericamente inferiore a quello del suo predecessore. Per il tecnico emiliano 4 punti in 4 partite, esattamente uno a gara, frutto della sola vittoria sulla Spal, del pareggio incassato in extremis con il Lecce a San Siro e delle sconfitte con le squadre capitoline Roma e Lazio. E, a proposito di avversari di peso, i prossimi per i rossoneri saranno la Juventus domenica sera a Torino e il Napoli al Meazza sabato 23, dopo la sosta. Un tratto di campionato tremendo per Pioli, che l'altra sera si è anche lamentato per aver avuto un giorno in meno di riposo rispetto alla Lazio.

Giampaolo aveva invece incamerato 9 punti in 7 giornate, portando la media 1,29 a incontro con il successo di Marassi sul Genoa che non gli avrebbe comunque evitato l'esonero.

C'è un altro dato che salta all'occhio, ovvero gli appena 7 punti sui 18 a disposizione sinora conquistati dalla ditta (non troppo Premiata) Giampaolo-Pioli a San Siro. Uno dei peggiori bottini nella storia del Diavolo dopo 6 match interni di serie A. Solo in 4 occasioni il Milan fece peggio, con il record assoluto per la partenza di Carlo Ancelotti nel 2007-08: appena 4 punti, frutto dei pareggi con Fiorentina, Parma, Catania e Torino, nonché degli stop con Empoli e Roma. Le 3 sconfitte dopo le prime 6 partite casalinghe (Inter, Fiorentina e Lazio) sono già un primato negativo per il Milan, da quando esiste il massimo campionato a girone unico. Eguagliato il dato del 2012-13 con Massimiliano Allegri, del 2006-07 con Ancelotti (squadra anche penalizzata per i fatti di Calciopoli) e del lontanissimo 1930-31, con in panchina l'austriaco Engelbert König.(M.Sar.)

Martedì 5 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA