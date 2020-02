MILANO - Si va verso la sfida scudetto Juventus-Inter a porte chiuse e in tv solo sui canali pay di Sky. Niente da fare (salvo sorpresissime clamorose in extremis) per la diretta in chiaro, per la quale ci vorrebbe una delega governativa alla Legge Melandri. Intanto la Lega di B ha ufficializzato le porte chiuse per quattro gare del prossimo turno: Virtus Entella-Crotone (domani), Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno e Venezia-Cosenza (sabato).

Venendo al basket, l'Olimpia giocherà regolarmente a Kaunas domani (ore 19 italiane) in Eurolega, ma lo Zalgiris ha chiesto ai tifosi meneghini di non recarsi in Lituania. L'emergenza coronavirus sconvolge anche il Sei Nazioni di rugby: rinviata Irlanda-Italia, in programma sabato 7 marzo a Dublino, su sollecitazione del locale ministero della Salute. Salteranno anche i match tra le Under 20 e le selezioni femminili. E da Londra si mette in dubbio pure Italia-Inghilterra del 14 marzo, all'Olimpico di Roma.

Confermate le prove di Coppa del Mondo di sci alpino femminile (con Federica Brignone in testa alla classifica generale) di sabato e domenica a La Thuile, in Valle d'Aosta. Non ci saranno però spazi liberi destinati al pubblico. All'arrivo solo personale accreditato e spettatori con biglietti nominativi. Nessuna limitazione invece a Cagliari per Italia-Corea del Sud di Coppa Davis, il 6 e 7 marzo. (M.Sar.)

