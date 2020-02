MILANO - Si sono avverate, purtroppo per i campioni in carica del Liverpool, le parole della vigilia di Jurgen Klopp: «Quanto stiamo facendo in Premier non ci farà passare il turno». Soprattutto se in Champions si affronta l'Atletico Madrid e il Cholo Simeone. È dei Colchoneros per 1-0 l'andata degli ottavi di al Wanda Metropolitano grazie a una rete di Saul dopo soli 4', sugli sviluppi di un'azione di calcio d'angolo. Imbrigliati i terribili attaccanti dei Reds, che dovranno obbligatoriamente riscattarsi nel ritorno dell'11 marzo nella bolgia di Anfield.

A Dortmund un doppio graffio di Haaland permette al Borussia, al Westfalenstadion, di superare 2-1 il Paris Saint-Germain. Il 19enne norvegese arriva così a 10 reti in questa Champions, dopo le 8 realizzate nella fase a gironi con il Salisburgo. Il nuovo idolo del mitico muro giallo del Borussia segna al 69' e al 77'. In entrambe le azioni mette lo zampino il talento made in Usa Reyna, classe 2002, entrato in corso d'opera. Al 75' il provvisorio pari del Psg, anch'esso intriso di talento, con la fuga a destra di Mbappé e il tocco vincente del rientrante Neymar.

Stasera infine (ore 21), in contemporanea con Atalanta-Valencia, si svolgerà Tottenham-Lipsia. Mourinho in attacco, oltre a Kane, dovrà fare a meno di Son, fratturatosi il braccio destro.(M.Sar.)

