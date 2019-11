Milano si mette in verde

Simona Romanò

Milano al verde. Alberi in ogni quartiere è l'impegno del Comune con il progetto ForestaMi che promette mille alberi in sei giorni, 20mila fino a marzo e 3 milioni entro il 2030.

Da ieri al 25 novembresi piantano i primi mille alberi, distribuiti in ogni zona, dai giardini delle scuole, ai viali, dalle piazze ai parchi. E per la prima volta anche nei cortili delle case popolari.

LA FORESTAZIONE Il piano di forestazione urbana è promosso da Comune e Politecnico. Così da creare una sorta di foresta diffusa, perché le piante regalano ossigeno, bellezza e benessere. L'ambizioso obiettivo è piantare fra Milano e l'intera Città Metropolitana 3 milioni di esemplari entro il 2030.

QUARTIERI POPOLARI Èpartita ieri la riqualificazione dei cortili con 10 alberi e 158 arbusti nel giardino delle case popolari di via Vergiate; 6 alberi e 60 arbusti in via Visconti. Qui ha partecipato l'assessore Gabriele Rabaiotti. E a breve saranno allestite panchine e due aree gioco per bambini, una per complesso. Piantumazione anche al Parco Galli al Parco Vettabbia e in via Gimbellino. Oggi si danno il cambio in giro per i quartieri l'assessore all'Istruzione Laura Galimberti e all'Urbanistica Pierfrancesco Maran. Ultima piantumazione lunedì 25 novembre con le aiuole del nuovo campus Bocconi, dopo la cerimonia di inaugurazione del presidente della repubblica Sergio Mattarella.

LE SCUOLE Nell'Infanzia Rubattino svettano 5 nuovi esemplari grazie all'aiuto dei bambini, mentre nel Nido Memmi di via Simone Martini è messo a dimora un pruno.

NUMERI GREEN Sono solo le prime mille piante delle 20.433 in programma da qui a marzo. Un cambio di passo rispetto gli anni scorsi, infatti nel 2018, in città, ne sono state piantate, 6062; 14891 nel 2017; 9200 nel 2016. Un incremento del 122 per cento in tre anni.

VERDE COMPLESSIVO Gli oltre 20mila alberi (compresi quelli in sostituzione di quelli abbattuti perché malati o danneggiati), insieme ad oltre 13.300 arbusti, arricchiranno il patrimonio totale di 480.757 esemplari. Aceri, platani, frassini, gelsomini, piante da frutto.

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

