MILANO - Si è fermato ai quarti l'Europeo dell'Italvolley maschile, travolta 3-0 a Nantes dalla Francia padrona di casa, che già aveva battuto 3-1 gli azzurri a Montpellier nel girone eliminatorio. In un match ben più battagliato rispetto a quello di ieri. Parziali 25-16, 27-25 e 25-14 a favore degli scatenati transalpini, trascinati da un pubblico caldissimo.

I rimpianti dell'Italia risiedono tutti nel finale del secondo parziale, nel quale i ragazzi del ct Chicco Blengini hanno sprecato tre set point (tra cui un muro a uno incassato da Nelli) e poi regalato alla Francia i due punti decisivi con altrettanti errori di Zaytsev. Dal secondo set il capitano azzurro è stato spostato forzatamente nel ruolo di schiacciatore (con Nelli opposto) per ovviare alle precarie condizioni di Antonov, debilitato nelle ore precedenti l'incontro da un virus intestinale. Già tra i posto 4 Blengini non aveva a disposizione Lanza, tornato a casa in anticipo per un infortunio muscolare.(M.Sar.)

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA