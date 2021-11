Milano si arrende (0-3) a Civitanova

La bella cornice di pubblico del Forum di Assago (quasi 5.000 spettatori) ci ha provato, ma non è riuscita a trascinare l'Allianz Powervolley Milano al successo sulla Lube Civitanova. I campioni d'Italia si sono imposti 0-3, ma i tre set sono stati vinti dai marchigiani tutti di stretta misura: 26-28, 26-28 e 23-25.

Rimpianti in tutti i parziali per i meneghini: nel primo non sfruttati tre set-point, nel secondo Patry ha avuto l'attacco per pareggiare i conti, ma si è fatto murare. Nel terzo Milano non ha capitalizzato un vantaggio di 13-9.

«La Lube ha fatto solo sei punti più di noi, si poteva vincere. Avremmo potuto fare meglio in alcuni frangenti, non abbiamo giocato con la determinazione che ci aveva contraddistinto nelle prime tre gare. In tutti e tre i set, nel momento in cui siamo stati avanti, non siamo riusciti a far valere la nostra forza», ha commentato il coach dell'Allianz Powervolley Roberto Piazza.

Milano ha ancora 6 punti in classifica in 4 partite. In testa solitario c'è il Vero Volley Monza con 13 punti in 5 gare (anche se alle sue spalle c'è Perugia a punteggio pieno, 12 punti in 4 incontri). I brianzoli hanno piegato nettamente Piacenza in casa: 3-0, con parziali di 25-22, 25-21 e 25-17.(M.Sar.)

