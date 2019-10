MILANO - «Se io fossi l'azionista di riferimento del Milan, uno come Gazidis l'avrei già licenziato». E il perché Flavio Briatore lo spiega a Radio Radio. «Nel club rossonero c'è un amministratore delegato che dice frasi tipo: siamo come la serie D. Un'uscita del genere è un insulto ai tifosi del Milan e a chi mette tanti soldi nel calcio». Parole forti, anzi, pesanti, che seguono a distanza di una settimana quelle pesanti pronunciate prima da Silvio Berlusconi e poi anche da Adriano Galliani.

Parole riferite però non al campionato italiano ma alla difficile situazione finanziaria in cui si trova il Milan ormai da qualche stagione. Il riferimento di Ivan Gazidis era scritto in inglese su un foglietto prima della presentazione di Pioli a Casa Milan della scorsa settimana. Parole chiare e prontamente smentite da chi lo ha preceduto, prima del disastro cinese: «Abbiamo dovuto salvare il club dal fallimento, quindi dalla caduta in serie D, come è successo ad altre società». Tuttavia Briatore non si è limitato a parte del club rossonero. «In Italia un giorno sì un giorno no, qualcuno mi chiede di fare qualcosa nel mondo del calcio. Già ce ne sono di bravi in Italia, ma fanno quello di mestiere». C'è gente «come Cellino, come la famiglia Pozzo. Sono tutti professionisti, come anche De Laurentiis è un altro patron molto bravo. Una cosa è certa, e parlo per esperienza personale: nel 90% dei casi se tu sei ricco e vuoi diventare molto meno ricco, ti compri una squadra di calcio, come feci io con il Queens Park Rangers...». Chiaro e limpido, il messaggio.(L.Ucc.)

riproduzione riservata ®

Martedì 22 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA