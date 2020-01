MILANO - Se al maschile il Milan ha goduto dell'effetto Ibrahimovic, al femminile è arrivato il ciclone di nome Berglind Björg Thorvaldsdottir. L'attaccante islandese classe 92, in poche ore è stata ufficializzata dal club rossonero e ha segnato la doppietta che ha ribaltato il posticipo della 12ª giornata al Vismara contro la Roma, vinto 3-2 dalle ragazze di Maurizio Ganz risalendo dallo 0-2. Giallorosse avanti grazie ad una doppietta della francese Lindsay Thomas. Al 68' in girata Thorvaldsdottir riapriva il match, pareggiato poi al 78' con un tiro-cross della sudafricana Refiloe Jane. All'89' l'inzuccata dell'apoteosi rossonera di Thorvaldsdottir, dopo traversa colpita da Giacinti. Milan quarto in classifica a una lunghezza dalla stessa Roma (ma a -11 dalla capolista Juve), con una gara da recuperare. (M.Sar.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA