MILANO Sarà derby da tutto esaurito, con il Meazza a prevalenza interista per motivi di calendario. E non sarà morbida l'accoglienza per Zlatan Ibrahimovic, l'ex idolo che tradì due volte. Nel 2009 per provare a vincere al Barcellona quella Champions poi conquistata proprio dei nerazzurri di Josè Mourinho, e nel 2010 per andare al Milan. Lo svedese è atteso dalla propria decima stracittadina meneghina. Le prime cinque le giocò nell'Inter, con quattro successi e una sconfitta, due reti (nei derby del 2006-07, tra cui quello vinto dall'Inter 2-1 in rimonta dopo la rete rossonera di Ronaldo) e due assist all'attivo. Ibra sarebbe stato poi quattro volte in campo con il Milan contro l'Inter, segnando quattro gol. Bilancio in parità: due affermazioni (tra cui la Supercoppa del 2011 a Pechino) e due stop.

(M.Sar.)

Venerdì 7 Febbraio 2020, 05:01

