MILANO - Rosso di bilancio o no il Milan a gennaio non venderà nessun big. Così il club di via Aldo Rossi. Non se ne andrà Donnarumma e nemmeno Suso o Paquetà. Nessuna cessione almeno fino a giugno. L'obiettivo è tornare in Europa, giocare nuovamente la Champions League. Una situazione che però costringe il club a una nuova politica: stop ingaggi superiori ai 4 milioni di euro e di conseguenza niente giocatori d'esperienza, niente grandi nomi (Ibra compreso a gennaio) ma largo a giovani scommesse come Rafael Leao. I dati che devono preoccupare maggiormente sono la diminuzione dei ricavi passati a 241 milioni rispetto a 256 del 2017-18), i proventi da sponsor (per il mancato rinnovo del contratto con Telecom e a dicembre si discuterà il rinnovo con Fly Emirates) e i guadagni dalle partite casalinghe. Sono aumentati i costi di personale e calciatori. Mentre i ricavi (241 milioni) sono rimasti quelli di 15 anni fa, i costi sono lievitati (373 milioni) in modo esponenziale.

I conti in Casa Milan non tornano ormai dal 2013 (perdita poco più di 15 milioni) con oltre 90 nel 2014, 89 nel 2015 fino ai 74,8 datati 31 dicembre 2016, ovvero l'ultimo esercizio con Silvio Berlusconi presidente del club. Poi la responsabilità è solo di Yonghong Li con una semestrale al 30 giugno 2017 con segna una perdita di circa 32 milioni, così come il primo bilancio firmato dai che resta negativo: -126 milioni. A Elliott tocca il record di un passivo da 146 milioni. Una situazione che è già costata l'esclusione dall'Europa League e costringerà ora il Milan a sedersi nuovamente per discutere con l'Uefa un settlemant agreemant a maggio in caso di qualificazione alle prossime competizioni europee. I colloqui con l'Uefa inizieranno nelle prossime settimane e s'intensificheranno nel momento in cui il Milan chiederà la licenza Uefa. (L.Ucc.)

Venerdì 18 Ottobre 2019, 05:01

