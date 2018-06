Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Roma, colpo-Cristante. Ieri sera l'ex centrocampista dell'Atalanta è sbarcato nella Capitale, per farsi trovar pronto all'appuntamento con le visite mediche in giallorosso, in programma in mattinata, e alla firma con il club di Pallotta per i prossimi 5 anni (a 1,4 milioni a stagione, più bonus e a salire). Ai nerazzurri bergamaschi, 5 milioni per il prestito oneroso e 25 milioni per il riscatto obbligato, dilazionato in 2 anni. In uscita, invece, Bruno Peres, vicinissimo al ritorno al Torino, con la stessa formula e riscatto fissato a 7 milioni alla 25esima presenza in granata. Sui 50 milioni, invece, il prezzo di Malcom, esterno destro d'attacco del Bordeaux, nel mirino dell'Inter di Spalletti. Suning starebbe valutando un'offerta di 40, più 10 di bonus. E, per il giocatore, un quinquennale da 3 milioni netti l'anno.Ma attenzione anche a Rafinha. «Settimana prossima Inter e Barcellona si riuniranno per decidere il suo futuro. Stiamo aspettando anche noi», ha rivelato Mazinho, padre-agente del brasiliano. Per il Napoli di Ancelotti invece due obiettivi su tutti, dopo l'arrivo di Verdi. Un portiere, con Leno del Bayer Leverkusen in pole position. E un regista, tra Fabian Ruiz, Torreira e Badelj. Obiettivi per l'attacco della Lazio, Gomez e Petagna. Derby con la Roma per il talento rumeno dello Standard Liegi, Razvan Marin, seguito da mesi da Igli Tare.(A.Agn.)