Milano roccaforte del Pd

Giammarco Oberto

Anche la Lombardia conferma il dato nazionale uscito dalle urne delle elezioni europee: la Lega è ampiamente il primo partito, con il 43,38% dei consensi. Nella regione il Pd si piazza secondo con il 23% dei suffragi. E Poi c'è Milano, un caso a parte, di nuovo in controtendenza come alle Politiche del 2018, il villaggio di Asterix della sinistra: stravince il Pd, dal centro alle periferie, con il 35,97% dei voti, mentre il Carroccio è secondo con un distacco di otto punti (27,39%) ma con un buon successo rispetto alle Politiche 2018: 10 punti in più. Forza Italia crolla ma resta sulla doppia cifra (10,2%), il Movimento Cinque Stelle si è fumato quasi sei punti dalle Europee del 2014 e si ferma all'8,53%. Ecco la fotografia che esce dalle cabine elettorali della città di Milano.

ROCCAFORTE PD Nel capoluogo il Partito democratico ha racimolato ben il 7% in più rispetto alle Politiche dell'anno scorso. Anche se con percentuali differenti dal centro alla periferia, il Pd è sempre davanti alla Lega in tutti i municipi. E se il voto per le Europee è anche un test sul governo della città, allora la giunta Sala passa all'incasso. «È innegabile che il nostro lavoro su Milano si sta vedendo e da questo punto di vista sono molto contento - è il commento del sindaco - la cosa che mi dà più soddisfazione è il voto delle periferie, che sfata la retorica che dipinge quei posti come luoghi infami, come se la sinistra fosse forte solo in centro, e non negli altri quartieri». Salvini invece si dice fiducioso nella riconquista di Milano: «La Lega è il primo partito in molte città d'Italia con il 40% dei voti. Sono percentuali che voglio portare anche nella mia Milano, qui abbiamo guadagnato 10 punti percentuali in un anno. I pescatori sanno che pazienza, costanza e perseveranza sono la prima dote per arrivare a buon fine».

L'AFFLUENZA Le Europee non hanno appassionato moltissimo i milanesi. Su 966mila aventi diritto sono andati ai seggi in 579mila, il 58,7%. Nell'intera provincia di Milano ha votato il 62,6%, in tutta la Lombardia il 64,81%, contro il 67,3% di cinque anni fa.

LE PREFERENZE Il più votato a Milano è stato Giuliano Pisapia, capolista Pd, che in tutta la città ha incassato 71.459 preferenze. L'ex sindaco ha stracciato Matteo Salvini, che ha preso 57.047 voti. Terzo si piazza l'assessore comunale al Welfare Pierfrancesco Majorino(Pd), con 39.564 voti. Segue Silvio Berlusconi con 24.203 voti. Di nuovo ottima la performance di Silvia Sardone, passata dal gruppo misto del Pirellone alla Lega, e che del Carroccio è stata la più votata dopo Salvini: 11.880 voti.

GLI INDAGATI Pietro Tatarella, il consigliere comunale di Forza Italia arrestato nella maxi inchiesta della Dda sulle tangenti in Lombardia, a Milano ha preso 465 voti. Nell'inchiesta è stata indagata per finanziamento illecito anche la candidata azzurra Laura Comi: lo stesso risulta la donna maggiormente votata in Forza Italia nell'intera circoscrizione Nord Ovest (31.600 voti).

LA CURIOSITÀ Persino il feudo di Arcore ha voltato le spalle al Cavaliere. Nel Comune dove sorge Villa San Martino Silvio Berlusconi è arrivato solo terzo con 371 voti. Il più votato è stato Salvini (949 preferenze), seguito da Pisapia con 387 voti.

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

