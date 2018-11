Milano Ristorazione sciopera ai bimbi il tramezzino choc

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniGli alunni delle scuole elementari di Milano ieri a mensa avrebbero dovuto trovare due tramezzini con mozzarella e pomodoro e un budino al cioccolato. A mezzogiorno sul vassoio, invece, al posto del sandwich promesso c'erano solo quattro fette di pancarrè poco invitanti con un velo di formaggio e una fettina di pomodoro. Ma che cosa è successo?Facciamo un passo indietro. Milano Ristorazione, la società che rifornisce si occupa di preparare i pasti per scuole e per altre strutture come centri diurni, rsa, case vacanze e strutture per anziani, ha indetto per oggi e domani un'assemblea sindacale e ha comunicato alle scuole e ai genitori degli alunni che non sarebbe riuscita a preparare pasti caldi. Impossibile per ragioni di tempo confezionare i pasti speciali, distribuiti a chi ha particolari sanitarie che etico religiose. Sospese anche le razioni di frutta a metà mattina. Per tutti gli altri bimbi, però, il servizio era garantito con un sandwich alla caprese. Le promesse, però, non sono state mantenute. Il triste tramezzino è stato appena sbocconcellato, nel migliore dei casi. Perlopiù è rimasto intonso nei piatti. È andata meglio ai bambini che per ragioni di salute o religiose hanno potuto portare un pranzo ben più invitante da casa.Da Milano Ristorazioni spiegano che la decisione di non sospendere il servizio deriva «forse da un eccesso di zelo». «Fino ad oggi - hanno fatto sapere con un comunicato diffuso venerdì - in casi simili non era stato offerto nessun servizio sostitutivo». Scontente le mamme che, come Valeria Galli, della Commissione mensa della scuola elementare Elsa Morante di via Pini, in zona Lambrate: «Ci aspettavamo qualcosa di diverso» rispetto a un tramezzino indigesto. «Nessuno di noi mette in dubbio il diritto dei lavoratori di Milano Ristorazione di riunirsi in assemblea spiega - ma forse sarebbe stato meglio permettere ai nostri bambini di portare il pranzo al sacco. I bambini, tra l'altro, si divertono e la prendono come un gioco», aggiunge interrotta solo dalla figlia che chiede, giustamente, di fare merenda.riproduzione riservata ®