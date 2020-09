Milano riscopre l'ora di punta

Greta Posca

Bentornata ora di punta: nel lunedì che nell'era pre pandemia indicava tradizionalmente la ripresa delle attività cittadine dopo le ferie estive, un assaggio di ritorno alla normalità si è visto sulle carrozze del metrò e in superficie su tram e bus: tra le 7 e le 9, e poi al pomeriggio tra le 17,30 e le 19,30, sono riempite come ormai non si vedeva dallo scorso marzo.

Secondo i dati di Atm - sulla base dei contapersone ai tornelli delle stazioni della metro - ieri i passeggeri sono stati il 55% per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A luglio il dato si era fermato al 40%. L'aumento percentuale dei passeggeri dopo la pausa estiva è la cartina di tornasole del tentativo di Milano di tornare alla normalità. Ieri è partita la graduale riapertura di uffici e servizi, che si completerà entro la settimana; è stato il primo giorno degli asili e delle materne (con la prima avanguardia di 18mila bambini, che saliranno a 33mila in settimana) e di una falange di scuole superiori (una mezza dozzina) che hanno aperto l'anno scolastico in anticipo. Nessuna criticità è stata segnalata sulle linee dell'underground milanese: passeggeri attenti al distanziamento e mascherine per tutti.

Il vero banco di prova della Fase 3 - la convivenza con il coronavirus - sarà la riapertura totale delle scuole, lunedì prossimo. Per quella data verrà recepito il decreto ministeriale che permette di portare la capienza dei mezzi pubblici all'80%. Quella che il sindaco Sala anche ieri ha definito una soglia psicologica: «Riportare il trasporto pubblico all'80% della capacità massima creerà perlomeno disagio emotivo tra i passeggeri - ha detto - mi aspetto che in tanti si lamenteranno degli assembramenti sui mezzi. Noi non possiamo che garantire che applicheremo esattamente la regola di chiudere le metropolitane quando si rischia di superare quel livello, di fornire gel igienizzanti e di aumentare la pulizia e delle carrozze».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA