Milano risale in macchina: in strada ritornano oltre 7 auto su 10 rispetto all'era pre-Covid. Nonostante molti milanesi lavorino a distanza e le scuole siano chiuse.

TRAFFICO e MEZZI «Siamo al 73% delle auto che entravano a Milano prima del virus, quindi, ci stiamo avvicinando al 100% dei livelli», spiega preoccupato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli. È la situazione fotografata dalle telecamere ai varchi di Area B. Un balzo rispetto a 15 giorni fa quando eravamo al 60% di veicoli. I mezzi pubblici, invece, restano semivuoti, ma hanno quasi raggiunto la capienza massima del 25% di passeggeri trasportabili con le regole del distanziamento anti-contagio: ad oggi sono infatti pieni al 23%. Il rischio, andando avanti di questo passo, è quindi duplice: da un lato l'impennata dello smog per le troppe auto in circolazione, dall'altro le metropolitane intasate. Il Comune guarda con ansia a settembre.

AREA C e ORARI SCAGLIONATI

Area C, che ritorna dal 15 giugno, può evitare ingorghi in centro, ma non è sufficiente. Il sindaco Giuseppe Sala ha ribadito che il Comune «andrà avanti sulle piste ciclabili». E non solo. Si lavora sulla rivoluzione degli orari: i 15mila dipendenti comunali, per esempio, potranno entrare in ufficio scaglionati fino alle 13. E anche il Politecnico pensa di cambiare il fatidico inizio delle lezioni, fissato alle 8, per non obbligare i suoi 40mila iscritti a spostarsi nell'ora di punta del mattino. Secondo il Comune lo smart working potrebbe essere utilizzato quando il Pm 10 è fuorilegge: tutti a lavorare da casa, finchè le polveri sottili non rientrano nella soglia.

SUBITO AREA B Il dem Carlo Monguzzi, presidente della commissione Ambiente di Palazzo Marino, invoca «più coraggio»: «Si riattivi Area B da subito, perché non possiamo aspettare lo smog alle stelle per intervenire, sarebbe troppo tardi. Per liberarci dal virus ci ammaliamo di inquinamento».(S.Rom.)

