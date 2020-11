Milano riparte dallo shopping

Greta Posca

Senza autocertificazione in tasca. Senza dover avere necessità di lavoro o salute. Dopo quasi un mese di zona rossa, nella prima domenica di libertà i milanesi sono tornati padroni delle loro strade. Un segnale di vita pulsante, nel via vai davanti alle vetrine che dopo 3 settimane di lockdown hanno tirato su la saracinesca per salvare il salvabile in vista del Natale.

I portici sfavillanti di corso Vittorio Emanuele, i marciapiedi di via Torino, corso Buenos Aires: nel primo giorno in arancione è tornato lo struscio, famiglie, coppie, gruppi di amici, tutti in mascherina, nasi incollati alle vetrine. E nel paesaggio urbano sono subito ricomparse le borse dello shopping, con i primi acquisti nelle ultime tre settimane: abbigliamento e calzature soprattutto. «Oggi non è andata male - dice Elena, commessa in un negozio di un noto marchio in corso Vittorio Emanuele - i clienti cercano soprattutto gli sconti del Black Friday. Certo questa domenica è molto lontana da una domenica normale degli anni scorsi prima di Natale». C'è un cauto ottimismo anche tra i commercianti di corso Buenos Aires. Cinzia, che gestisce un piccolo negozio di abbigliamento: «Oggi le vendite sono andate bene. C'è molta voglia di ricominciare tra noi commercianti e ci aspettiamo adesso di andare avanti e di rimanere aperti, i danni sono già stati troppi. I ristori del governo li sto ancora aspettando». Gli affari della prima mattina di apertura vanno bene anche per Gennaro, che lavora in un negozio di abbigliamento maschile: «Speriamo che continui così, la gente ha voglia di uscire e a quanto sembra anche si spendere». Il presidente di Ascobaires Gabriel Meghnagi è soddisfatto: «Chi è in giro acquista». Poca gente invece in Galleria, complice la chiusura dei ristoranti e di alcuni negozi dei brand dell'alta moda e i lavori per l'installazione del tradizionale albero di Natale al centro dell'Ottagono.

La soddisfazione della prima apertura è però destinata a smorzarsi nei prossimi giorni. Secondo le stime dell'ufficio studi della Confcommercio di Milano, infatti, in città i consumi in vista del Natale saranno inferiori del 20,3% rispetto al 2019: 2 miliardi e 716 milioni di euro contro i 3 miliardi e 408 milioni dello scorso anno, 692 milioni in meno. E la propensione al risparmio delle famiglie milanesi sale dall'8,3% del 2019 al 16,6% di quest'anno. Un segno moderatamente positivo (+ 1,8% con 318 milioni di euro di consumi) è previsto solo per l'alimentare, e andamento stabile per i prodotti tecnologici. Precipita invece la spesa per cene e pranzi fuori casa (- 62,6%) e quella per le vacanze (- 80%).

