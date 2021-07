Milano riparte dall'arte. Torna a settembre Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea organizzata da Fiera Milano. Dal 17 al 19 settembre nei padiglioni di Fieramilanocity MiCo si allestisce l'edizione numero 25, diretta per il primo anno da Nicola Ricciardi. non solo fiera. Coinvolti anche spazi e artisti, da Fondazione Pirelli HangarBicocca con Neil Beloufa e Maurizio Cattelan a Triennale con Corrado Levi e Elena Rivoltini, ai chiostri di Sant'Eustorgio con Alessandro Pessoli.

In Fiera 145 gallerie da 20 Paesi oltre all'Italia, con artisti contemporanei affermati, maestri moderni e giovani emergenti. I galleristi «hanno voluto essere presenti a settembre nonostante la pandemia», ha spiegato Luca Palermo, ad Fiera. «È un segnale del credere che l'eccellenza dell'arte e di Milano saranno un punto di attrazione. Sedici mesi di silenzio hanno fatto rumore».

In questa edizione, il tema è la parola poetica: Dismantling the silence (smantellare il silenzio) dall'omonima raccolta di versi del poeta statunitense Charles Simic, è l'invito declinato in una serie di iniziative. In contemporanea con Miart torna la Milano Art Week, che coinvolgerà tutta la città in una settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA