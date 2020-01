MILANO - Reduce da quattro sconfitte consecutive, l'Olimpia ritrova il sorriso, nella serie A di basket, imponendosi sul campo dell'Allianz Trieste con un secco 85-67.

Grande prova di squadra dei biancorossi, trascinati dall'eccellente Scola (20 punti). Ottime risposte anche da Roll (11 punti), Sykes (12) e Della Valle (7). Senza gli infortunati Brooks e Moraschini, coach Messina fa riposare anche Gudaitis e Nedovic. Milano subito aggressiva. I giuliani, con fatica, restano in scia. Milano gioca sul velluto, con Scola che, nonostante le tante primavere, regala lampi di pura classe. All'intervallo, comunque, c'è ancora una partita (41-34 Milano).

Alla ripresa, i biancorossi inseriscono le marce alte, non concedendo nulla ai padroni di casa che faticano enormemente per andare a canestro. Pesantissimo parziale di 25 a 12 a favore della squadra di Messina che, di fatto, archivia la pratica. Gli ultimi minuti sono puro garbage time. In classifica, biancorossi al quarto posto, insieme a Brindisi. L'Olimpia targata Ettore Messina tornerà in campo giovedì. Al Forum è atteso il Bayer Monaco per una sfida fondamentale in ottica Final Eight di Eurolega. Intanto una vittoria per tornare a sorridere. (F.Pon.)

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

