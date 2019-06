Milano punta Datome Nunnally verso l'addio

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Niente rivoluzioni ma innesti mirati. Messina, nuovo coach e presidente tecnico dell'Olimpia, sta lavorando per allestire un roster da sogno per la prossima stagione, tenendo in considerazione giocatori già contrattualizzati e budget a disposizione. Si parla tanto di James. Il club vorrebbe trattenerlo ma il 2 biancorosso, sotto contratto anche per la prossima stagione, dovrà accettare un ruolo diverso (meno superstar e più uomo squadra). Il nome più chiacchierato resta quello di Datome, con Nunnally che, se dovesse essere ingaggiato il capitano della Nazionale, potrebbe lasciare Milano. Conferme anche su Gudaitis.

Il centro lituano, fuori per infortunio da mesi, è prossimo alla riconferma (sarebbe il suo terzo anno consecutivo all'AX). Dopo la conferma di Della Valle, si continua a vociferare di un possibile ritorno di Cerella, fresco vincitore dello Scudetto con Venezia e, nei suoi anni biancorossi, idolo incontrastato del pubblico milanese.

